也门导弹袭击以色列心脏地带 / 犹太复国主义者逃往避难所

据国际圣裔世界大会通讯社（ABNA）报道，也门武装部队发言人叶海亚·萨雷准将宣布，也门武装部队对被占领的雅法地区的卢德机场（本·古里安机场）发动了一次特别军事行动。

他在一段视频讲话中说：“这次行动使用了‘巴勒斯坦2型’高超音速弹道导弹，行动圆满成功地达到了目标。感谢真主，这次袭击导致数百万犹太复国主义占领者逃往避难所，机场活动被迫中断。”

萨雷还呼吁阿拉伯和伊斯兰世界人民举行示威和支持加沙人民的行动，并强调：“我们在加沙的兄弟们正处于不公正的围困和不间断的袭击之下。支持他们是普遍的责任。”

也门武装部队发言人补充说，这些部队将继续对以色列目标进行袭击，直到对加沙的侵略完全停止，围困结束。

另一方面，以色列军队周五晚间证实，一枚导弹从也门射向以色列，并被其防空系统拦截。这次袭击导致被占领的耶路撒冷、特拉维夫和其他地区拉响了警报。

以色列媒体，包括犹太复国主义政权第12频道报道称，这是48小时内从也门对以色列发动的第二次导弹袭击，本·古里安机场的航班已暂时暂停。

自加沙战争开始以来，也门武装部队已对以色列目标发动了数十次导弹和无人机袭击，并在红海袭击了与以色列有关的船只。也门武装部队此前宣布，已对本·古里安机场实施禁飞，并对海法和埃拉特港口实施海上封锁。