巴勒斯坦红新月会：加沙85%人口流离失所 / 我们需要25万顶帐篷

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，巴勒斯坦红新月会发言人宣布，加沙地带需要约25万顶帐篷，目前该地区85%的居民无家可归。

"拉伊德·纳姆斯"在与"王国"电视台的对话中，将加沙的局势描述为"灾难性的"，并表示：首个降雨系统已导致许多帐篷受损，而运入加沙的援助甚至无法满足最低需求。

他补充说："数十万个家庭流离失所，但以色列方面限制了援助物资进入的数量和质量，这导致帐篷、帆布和毯子的获取途径严重减少。"

纳姆斯强调，"零星的解决方案无法满足广泛的需求"，并呼吁立即采取行动重建基础设施、恢复市政服务和污水网络，以及运送帐篷、活动房屋和紧急安置设备。

他解释说：自从以色列开始侵略以来，已建立了约30个紧急安置营地，其中一些已无法使用，另一些则因降雨而受损。此外，许多帐篷没有能力接收新的流离失所者。

巴勒斯坦红新月会发言人还报告了医疗设备严重短缺，特别是针对慢性病患者，并表示：已建立了超过35个流动医疗中心和4家野战医院，但在加沙有15万慢性病患者的情况下，迫切需要转移1万5千名处于危急状况的病人。

他认为约旦的野战医院在缓解加沙卫生危机方面发挥了至关重要的作用，并表示这些医院通过进行专业外科手术挽救了许多生命。

纳姆斯最后指出，目前每天只有约100辆卡车的援助进入加沙，而根据停火协议，每天应有600辆卡车进入；这一情况加剧了该地区的人道主义和卫生危机。