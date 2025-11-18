芬兰将主办国际伊斯兰法律与教法会议；研究人员可提交论文

据国际阿赫勒·贝特通讯社（阿布那）报道，第二十六届国际伊斯兰法律与教法会议将于2026年2月27日至28日在芬兰赫尔辛基市举行。此次学术活动旨在汇聚研究人员、教授和专家，以交流知识并探讨伊斯兰法律、教法、教法原理及相关学术领域的最新进展和时事议题。

据主办方宣布，学术论文须以英文提交，并严格遵守研究伦理规范。经过专业评审后，被接受的论文将在会议上发表并接受评估。此次聚会为研究人员提供了一个机会，在交流经验的同时，向国际社会展示其最新科研成果，并建立广泛的学术网络。