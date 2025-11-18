丹麦将主办国际伊斯兰法会议；研究人员可提交论文

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，第二十六届国际伊斯兰法与人权会议将于2026年2月28日至3月1日在丹麦哥本哈根市举行。此次学术活动旨在提供一个平台，汇聚来自世界各地的研究人员、教授、人权活动家及伊斯兰教法领域的专家，以便在交流知识与经验的同时，提出创新性解决方案和政策，以促进人权和伊斯兰教法的发展。

根据主办方宣布，感兴趣者可以提交英文撰写的论文，并须遵守研究伦理规范。经过专业评审后，被接受的论文将在会议上发表并接受评估。请通过以下链接获取更多信息并提交论文。