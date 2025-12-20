欧洲感到担忧；要求遏制反犹太复国主义口号

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《独立报》在一份报告中称欧洲对反以色列口号的加剧感到担忧。报告援引米莉·库克的话称：英国首相基尔·斯塔默的官方发言人已要求警方在支持巴勒斯坦的示威活动中遏制“反犹太主义”口号。该发言人表示，虽然“言论自由是该国的一项基本权利，但它不能扩展到煽动仇恨或骚扰他人”，并强调警方将“更果断地”运用其权力来打击反犹太主义的蔓延。

此前，周日两名武装男子在澳大利亚邦迪海滩的光明节庆祝活动中发动袭击，造成15人死亡，27人受伤。周一，一家犹太安全慈善机构的发言人警告称，抗议活动中的暴力口号“如果得不到控制”，可能导致像邦迪海滩袭击那样的血腥灾难。

同时，大拉比埃弗拉伊姆·米维斯爵士警告说，“仇恨言论可能导致仇恨行为。”他问道：“‘全球起义’这个短语是什么意思？好吧，在曼彻斯特希顿公园犹太教堂的赎罪日，我们发现了它的含义。在邦迪海滩，澳大利亚人发现了这些话的重要性。”

他说：“是时候明确表示，这种言论是非法的，不会被容忍。这种言论已经持续太久了……过多的仇恨言论可能导致仇恨犯罪。”首相发言人在回答政府是否会出台法律禁止反犹太主义口号的问题时对记者说：“首相同意这些特定口号是在煽动攻击全球的犹太社区。”

