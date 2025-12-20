英国穆斯林活动人士：弃用“伊斯兰恐惧症”一词将掩盖结构性歧视

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在拖延近十年后，英国政府即将正式定义“伊斯兰恐惧症”这一现象。根据英国媒体报道，该定义将使用“反穆斯林敌意”这一术语，而非“伊斯兰恐惧症”，此举引发了专家和伊斯兰机构的批评性回应。

2025年2月，伦敦政府成立了一个工作组，由前英格兰和威尔士总检察长多米尼克·格里夫担任主席，负责制定“反穆斯林敌意或仇恨”的定义。该工作组于同年10月提交了建议。工作组成员、穆斯林权利活动家沙伊斯塔·戈哈尔警告称，不完全接受这一定义将向穆斯林传递一个信息，即他们“对政府无关紧要”。

此前在2019年，“英国穆斯林议会跨党派小组”将伊斯兰恐惧症定义为一种针对“穆斯林身份或被视为穆斯林”的种族主义形式；该定义获得了工党、自由民主党和苏格兰民族党的接受。然而，右翼智库认为这对言论自由构成威胁，历届保守党政府也以此为理由拒绝接受。

根据新草案，用“反穆斯林敌意”取代了“伊斯兰恐惧症”，并将此现象限定为针对穆斯林或被“视为穆斯林”的人的暴力、破坏、威胁、言语骚扰和歧视行为。批评者说，这一定义忽略了针对穆斯林歧视的结构性、政治和媒体维度。

专家如利物浦霍普大学教授萨勒曼·阿尔-阿兹米强调，伊斯兰恐惧症从根本上与宗教无关，而是基于外貌或身份被视为穆斯林的人所遭受的仇恨。他们说，删除“伊斯兰恐惧症”一词是一种政治倒退，旨在迎合多年来一直试图抹黑这一概念的右翼势力。

穆斯林活动人士警告，用“仇恨或敌意”替代“伊斯兰恐惧症”，掩盖了制度性歧视、歧视性政策和有毒的媒体环境。尽管这份定义不具有法律约束力，但其支持者认为，承认穆斯林的生活经历至少是让政府机构承担责任、减少英国穆斯林社会长期遭受不公的一小步。