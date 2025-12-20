关于处决巴勒斯坦被关押者的法律；以色列的集体屠杀计划

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，尽管以色列议会正在推进一项旨在处决巴勒斯坦被关押者的法律，据人权机构称，该计划旨在实施最大规模的、有预谋的集体屠杀行动，但持续不断的获释巴勒斯坦被关押者的证词，揭示了犹太复国主义政权监狱中的"渐进式处决与屠杀"政策。

人权机构警告称，这项法律是对巴勒斯坦被关押者进行大规模镇压和屠杀计划的一部分。获释被关押者表示，他们在监狱中的经历无非是"每日进行的、渐进式的处决"；身体、心理甚至性方面的酷刑被系统性地实施，人的尊严每日都在遭受践踏。

"阿布·穆斯塔法"是获释被关押者之一，曾被关押在"塞迪蒂曼"、"奥费尔"和"阿什克隆"监狱，并于2024年10月停火后的换俘协议中获释。他强调："监狱的政策就是渐进式处决；狱警不把我们当人看，对待我们如同野兽。"他在加沙北部被捕，并讲述了遭受的严重身体酷刑，包括拔指甲、长时间悬吊、剥夺食物和医疗，以及被关押者体重急剧下降等情况。

在拉姆拉的"内蒂桑"监狱地下，建造了一个名为"雷基夫特"的特别监区，关押着约300名被关押者；其中大多数人是在"阿克萨洪水行动"当天以及近两年的袭击行动中被捕的。"被关押者事务机构"和"巴勒斯坦被关押者俱乐部"在仅对该监区进行一次访问后，将其状况描述为"可怕且令人震惊"：被关押者被迫听高分贝音乐、使用尿布处理个人需求、每天只得到半杯水、在没有毯子和阳光的金属床上睡觉，并且每天身体敏感部位都会遭到殴打。

根据这些报告，自对加沙的战争开始以来，已有超过100名被关押者在监狱中"殉难"，其中84人的身份已被记录在案。

在此情况下，犹太复国主义政权的国家安全部长伊塔马尔·本·格维尔公布了关于被关押者处决法律计划的新细节。该计划由"犹太教力量党"提交给议会，包含一项关于2023年10月7日行动被关押者的特别条款，该条款具有追溯力，规定对他们必须判处死刑。根据该计划，法院可以在没有检察官意见的情况下判处死刑，并由监狱管理局在90天内执行。提议的执行方式包括枪决、绞刑、电椅或注射毒药。

该计划还对被占领西岸的被关押者规定了强制性死刑，并放宽了判处条件。在12月8日的议会国家安全委员会会议上，本·格维尔及其党派成员佩戴着绳索形状的别针出席；此举引发了广泛的批评。他还自豪地谈到了针对被关押者的严厉政策，包括剥夺食物。

对此，以色列医师协会宣布将不参与执行死刑判决。"以色列公民权利协会"也认为该法律有违人类尊严。教授"哈盖·莱文"警告称，执行死刑将提高暴力水平。此外，16名以色列前官员，包括两位前辛贝特（以色列国家安全总局）负责人，在一封正式信函中警告说，该法律将削弱以色列的安全，并危及世界各地的犹太人和以色列人的生命。议会已于11月10日一读通过了该计划，当时表决结果为39票赞成对16票反对。