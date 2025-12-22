犹太教拉比：只要犹太复国主义政权存在，所有人都处于危险之中/犹太人应离开以色列

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，这位反犹太复国主义的犹太教拉比强调，必须从根本上区分作为天启宗教的“犹太教”与作为政治意识形态的“犹太复国主义”。他指出，当前在巴勒斯坦发生的一切，不仅严重侵犯人权和国际法，从正统犹太教教义来看，也被视为“犯罪”。

犹太教拉比：针对巴勒斯坦人的罪行明显违背犹太教

反犹太复国主义犹太组织“尼图雷·卡拉塔”高级成员大卫·费尔德曼在接受“阿拉伯21”网站独家采访时指出，针对巴勒斯坦人民的种族灭绝战争仍在持续。他强调，屠杀、掠夺和压迫一整个民族在犹太教信仰中毫无立足之地，当前以犹太人之名所行之事，是对这一神圣宗教的公然歪曲。

他回顾了犹太人与穆斯林在巴勒斯坦土地上的历史共处，指出：犹太人在伊斯兰统治下安全生活了数个世纪，巴勒斯坦人曾是他们生命和尊严的守护者。这种情况一直持续到20世纪20年代，犹太复国主义项目进入该地区，从而改变了历史进程。

以色列不代表犹太教

这位反犹太复国主义拉比驳斥了犹太复国主义政权声称代表全球犹太人的说法。他表示，以色列政府既不代表犹太人，也不代表犹太教。全球范围内有众多拥有觉醒良知的犹太人群体谴责这些罪行，犹太教本身也坚决反对这些行为。

费尔德曼继续指出，犹太复国主义政权坚持以犹太人之名犯下罪行，不仅伤害了巴勒斯坦人民，也使全球犹太人的安全面临风险，导致针对他们的仇恨、暴力和威胁增加。

犹太教与犹太复国主义的本质区别

他阐述了犹太教与犹太复国主义的根本区别：犹太教是一种宗教，一种基于信仰上帝并遵循神圣诫命的宗教，它不包含种族中心主义、政治化或为暴力辩护的成分。而犹太复国主义则完全是一场政治运动，由一些自身并不遵守犹太教教义的人创立，他们利用宗教来为其宗教本身所禁止的罪行辩护。

据这位犹太教拉比称，犹太复国主义不仅是对巴勒斯坦人的威胁，也是对全人类和“亵渎上帝之名”的威胁。

宗教上反对在犹太复国主义军队服役

费尔德曼在采访的另一部分谈到了虔诚犹太人反对在犹太复国主义政权军队服役的问题。他表示，那些拒绝服兵役的虔诚青年，从根本上就不承认这个政权的存在，也不愿意亲手犯下罪行或支持违背上帝律法的行为。

他指出这些人面临巨大压力：这些青年仅因拒绝服役，从17岁起就被视为罪犯，有些人甚至在试图离开被占领土时面临被捕的风险。

明确呼吁离开被占领土

这位反犹太复国主义拉比在直接向居住在巴勒斯坦被占领土的犹太人传达信息时强调：是时候让人们明白，犹太复国主义关于安全和家园的承诺自始至终都是谎言。只要这个犹太复国主义政权存在，所有人都处于危险之中，包括犹太人自己。

他明确指出：我鼓励犹太人离开被占领土，因为他们的生命、宗教身份和灵性未来都处于危险之中。回归前犹太复国主义的状态，抛弃这种政治意识形态，才是唯一的救赎之路。

拒绝“两国方案”，强调彻底结束占领

当被问及“两国方案”时，费尔德曼表示：将部分土地归还给巴勒斯坦人是不够的。从犹太教的角度来看，即使让巴勒斯坦部分地区留在犹太复国主义实体的控制下也是错误的，无法实现真正的正义。

他强调：犹太复国主义的占领必须彻底结束，所有权利应归还给受压迫者，流离失所者应被允许返回，巴勒斯坦人民应自行决定他们的政府形式。

伊斯兰统治巴勒斯坦的成功经验

这位犹太教拉比提到伊斯兰统治巴勒斯坦的历史经验时说：我们已经尝试过这种模式，并且结果是成功的。在一百多年前，犹太人在穆斯林的统治下安全且受尊重地生活。

他补充道：即使巴勒斯坦人选择建立一个伊斯兰宗教政府，那样的政府对于犹太人来说，也将比现状安全得多、受尊重得多。

批评关系正常化及美国对以色列的支持

费尔德曼最后批评了一些国家，特别是美国对犹太复国主义政权无条件的支持。他说：这种盲目的支持是对上帝的悖逆和对人性的破坏，其后果将波及所有人。

他表示希望政治家们能够超越犹太复国主义的宣传，重新审视他们与以色列的关系，并捍卫人类价值观。