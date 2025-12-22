内塔尼亚胡将再次攻击伊朗的方案摆上特朗普的谈判桌

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，根据美国全国广播公司新闻网援引以色列和美国消息来源的报道，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡打算告知美国总统唐纳德·特朗普可能实施新攻击的计划。

消息来源称，以色列官员对伊朗弹道导弹计划的扩张越来越担忧。据他们称，该计划在今年早些时候的以色列军事袭击中受损，但目前正在恢复。因此，以色列正准备向美国总统提供再次攻击伊朗的选项。

据消息人士称，以色列官员还担心伊朗正在重新激活在为期12天的战争期间成为美国袭击目标的铀浓缩设施。

预计因在加沙犯下战争罪而被国际刑事法院通缉的内塔尼亚胡，将在本月晚些时候在佛罗里达州与特朗普的会晤中，提出攻击伊朗的论据和计划。

消息人士称，内塔尼亚胡的部分论据是，伊朗的行动不仅对以色列构成威胁，而且对整个地区，包括美国利益也构成威胁。

还称以色列总理将向特朗普提出美国直接参与任何新军事行动或提供协助的方案。

然而，两名以色列前官员表示，如果美国和以色列官员之间关于内塔尼亚胡对待加沙地带停火方式（该停火自去年10月10日起生效，以色列多次违反）的紧张局势持续下去，特朗普可能对任何针对伊朗的新军事行动表现出较少的热情。

以色列的计划

关于内塔尼亚胡将向特朗普提出的计划，一位知情人士解释说，在六月的袭击之前，以色列曾向特朗普提出了四个军事行动选项。

据该消息人士称，第一个选项是以色列单方面对伊朗采取行动，第二个选项包括美国的有限支持，第三个选项是美以联合行动，第四个选项是美国完全独自行动。最终，特朗普同意执行联合行动。

该消息人士补充说，内塔尼亚胡很可能在即将到来的会晤中向特朗普提出一套类似的选项。