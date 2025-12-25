比利时就加沙种族灭绝案采取行动

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，联合国最高司法机构国际法院周二在一份声明中宣布：“比利时今日根据《国际法院规约》第63条，正式提交了参与诉讼程序的声明。”

据设在海牙的法院称，比利时在此项请求中表示，其介入主要关注《防止及惩治灭绝种族罪公约》第1至6条。

比利时已承认巴勒斯坦国并对以色列官员实施了制裁，其特别关注公约第2条，尤其是在解释证明种族灭绝所需的“特定意图”方面。

法院邀请南非和以色列根据《法院规则》第83条，就比利时的介入提交书面意见。特拉维夫方面尚未对布鲁塞尔此举发表评论。

以色列在美国支持下，于2023年10月7日在加沙发动了一场毁灭性战争，已造成约71,000名巴勒斯坦人殉难，超过171,000人受伤，其中大多数是儿童和妇女。

哈马斯与以色列之间的停火协议于10月10日开始，但以色列每天都在违反协议，据加沙卫生部周三宣布，已导致406名巴勒斯坦人死亡。

2023年12月29日，南非对以色列提起诉讼，指控其在针对加沙巴勒斯坦人的行动中违反了《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定的义务。

随后，包括土耳其、巴西、哥伦比亚、爱尔兰、墨西哥和西班牙在内的几个国家加入了这项诉讼，此前以色列的毁灭性战争引发了全球范围内的公众和官方愤怒。

2024年1月26日和3月28日，法院就南非请求发布了两项临时措施命令。

这些措施包括向加沙各地近240万巴勒斯坦公民提供基本服务、人道主义援助、必需品和医疗服务。

但以色列无视这些措施，关闭了通往加沙的过境点，使该地区陷入饥荒，并且目前仍在违反协议，阻止足够的食品和药品进入。

2024年7月29日，法院还发表了咨询意见，强调以色列在巴勒斯坦被占领土上的持续存在是“非法的”。

法院还强调，包括联合国在内的国际组织有义务不承认这种非法存在所造成的局势。

1948年，以色列在犹太复国主义武装团伙实施大屠杀、导致数十万巴勒斯坦人流离失所的被占领土上建立。特拉维夫随后占领了剩余的巴勒斯坦领土，并拒绝撤军和允许建立巴勒斯坦国。

国际法院负责处理国家间的争端，而同样设在海牙的国际刑事法院则主要针对个人。

2024年，国际刑事法院以涉嫌在加沙对巴勒斯坦人犯下战争罪和危害人类罪为由，对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令。