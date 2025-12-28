伊拉克人物抗议与犹太复国主义占领政权关系正常化方案

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，"关系正常化"议题迅速在伊拉克演变成一场激烈的政治辩论。该国总理强调，这一概念在伊拉克根本上不存在，而知名政治人物也明确表示反对该词进入政治领域。

这些反应是在迦勒底礼宗主教"路易斯·拉斐尔·萨科"于周三晚间圣诞弥撒中发表讲话后出现的；这番言论被解读为似乎他在呼吁与犹太复国主义政权"关系正常化"。

伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼同日明确指出，"关系正常化"一词不在伊拉克的词汇表中，因为该词指的是一个"占领实体"。

苏达尼的言论是对萨科讲话的直接回应。萨科在讲话中未提及以色列，但谈到了一个词，这个词在阿拉伯政治语境中被理解为与犹太复国主义政权建立关系。

对此，萨德尔运动领导人穆克塔达·萨德尔作出强烈反应，他提醒道，伊拉克法律已将同以色列关系正常化定为犯罪。他强调，在伊拉克没有关系正常化及其合法化的容身之地，并呼吁相关责任机构履行其法律职责。

伊拉克移民和流离失所者部长伊万·法伊克·贾布罗也坚决反对任何呼吁或为与犹太复国主义政权关系正常化辩护的立场或言论。身为基督徒的她表示："此类观点不代表伊拉克民族的立场，也不能反映国家所有民族和教派的真实意愿。"

贾布罗在她的脸书页面上补充道："伊拉克，无论是政府还是人民，始终坚定支持巴勒斯坦正义事业，反对占领和侵略；这一立场源于民族和人道主义原则以及对权利和正义的历史承诺。"她还赞扬了总理拒绝关系正常化呼吁的坚定立场。

另一方面，迦勒底宗主教区就萨科的言论作出解释，声明他在圣诞弥撒中所说的"关系正常化"指的是"所有人都需要与伊拉克关系正常化"，而不是与其他国家；因为"易卜拉欣（亚伯拉罕）是伊拉克人，伊拉克曾是众多宗教和先知的土地。"

需提醒的是，伊拉克于2022年（1401年）通过了一项法律，将与以色列关系正常化定为犯罪。根据2022年第1号法律第4条，任何前往犹太复国主义政权、拜访其在世界任何地方的大使馆或机构或与之联系的人，将被判处终身监禁或有期徒刑。该法第5条还规定，任何人在政治、经济、文化等领域与以色列建立关系，将被判处死刑或终身监禁。