联合国报告员：苏丹人道状况灾难性，超乎想象

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，联合国暴力侵害妇女和女童问题特别报告员"雷姆·萨利姆"将苏丹的人道状况描述为"灾难性的，超乎想象"，并揭露了广泛且有组织地使用性暴力和强奸作为"战争武器"来摧毁苏丹社会结构。

在她对苏丹政府控制的四个州（杰济拉州、喀土穆州、红海州和北部州）为期9天的访问期间，会见了遭受快速支援部队强奸侵害的妇女和女童，听取了她们骇人听闻的叙述。

萨利姆强调，苏丹的强奸和性暴力不仅仅是个别事件，而是旨在瓦解社会的战争工具。她说："这些罪行不仅直接以妇女为受害者，也摧毁了家庭的男性成员；因为快速支援部队强迫他们目睹这些暴行，男性们发现自己无力保护自己的妇女和家园。"

她还提到妇女不敢向国际机构报告这些罪行，并表示"对社会污名的恐惧使她们的痛苦加倍。"

经济暴力和人道危机

萨利姆除了提及性暴力外，还谈到了"经济暴力"，包括洗劫房屋、偷窃农产品和黄金以及破坏基础设施。她将这些行动称为"系统性破坏"。

她严厉批评了对苏丹人道主义计划供资不足的情况，称："仅满足了所需资金的38%，而3000万苏丹人相当于一半人口急需援助。"她补充说，饥饿、疾病、营养不良以及缺乏针对遭受性暴力受害者的医疗服务（包括处理意外怀孕）加剧了危机。

呼吁立即采取行动

最后，联合国报告员呼吁国际社会施加真正压力，立即停止战争并审判这些"可怕罪行"的责任人。她还强调了独立运送人道主义援助的必要性，为难民建立安全通道，并让苏丹妇女参与未来任何解决危机的谈判。

根据联合国报告，妇女和女童在苏丹战争中受害最深，仅在"Zamzam"难民营就记录了104起性暴力案件，其中75起涉及妇女。

苏丹国家调查委员会也宣布，迄今已在几个州登记了1392起轮奸、强迫怀孕和强迫婚姻案件，但这些数据仅反映了约2%的现实情况；因为许多受害者因害怕社会污名而不敢报告。

此外，苏丹医生网络在一周内记录了32起针对从"法希尔"抵达"塔维拉"的流离失所女童的强奸案。