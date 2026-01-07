穆斯林和移民艺术家在英国2026年初艺术活动中的突出表现

圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国2026年伊始举办的展览中，部分直接或间接涉及穆斯林社区和伊斯兰世界的传统、宗教记忆及文化根源。这些在伦敦（英国首都）、诺丁汉（英格兰中部城市）和剑桥（英格兰东部）等城市举办的艺术活动，反映了源于伊斯兰背景、移民经历以及现代世界中宗教生活体验的当代艺术表现形式。

其中，黎巴嫩裔艺术家达拉·纳赛尔在诺丁汉当代艺术中心的展览"烈士陵园"，具有浓厚的宗教仪式和灵性元素。该作品使用炭笔拓印自阿拉伯文化杰出人物（从阿拉伯复兴运动至今）的墓碑，探讨了集体哀悼、烈士纪念以及历史记忆与宗教仪式之间的联系；这些概念在伊斯兰传统和穆斯林社区文化中具有基础性地位。

同样，巴基斯坦艺术家沙赫娜·拉贾尼的展览"分割世界的线条"，直接指向伊斯兰图像制作传统以及护身符和符咒的绘制。这些根植于巴基斯坦沿海和渔民社区文化的作品，将绘画和绘图作为"保护"、"记忆"以及与自然建立精神联系的工具；这在巴基斯坦的宗教传统，特别是民间仪式中，有着悠久的历史。

另一方面，在剑桥举办的"艺术家为凯特尔庭院"展览中，孟加拉裔艺术家拉纳·比格姆的作品展示了受伊斯兰艺术和建筑中的几何、重复和视觉秩序启发创作的作品。她的作品基于几何形状和极简结构，是伊斯兰视觉传统在当代移民穆斯林艺术中依然活跃的现代表现。