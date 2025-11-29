泰国举行全国穆斯林研究会议；探讨暹罗土地上伊斯兰教历史及其追随者的重要性 + 图片

第二届全国穆斯林研究会议在曼谷举行，与会者包括教授、研究人员和学生，会议将泰国穆斯林在宗教、经济和政治中的作用视为核心议题，并规划该社群的未来，同时探讨了伊斯兰教在暹罗土地上的历史。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，第二届全国穆斯林研究会议在泰国曼谷举行，来自全国各地的教授、研究人员和学生参加了会议；此次会议将泰国穆斯林在宗教、经济和政治三个领域的作用作为核心讨论议题。该活动由朱拉隆功大学"穆斯林研究中心"主办，并得到各科学和伊斯兰机构的参与。

会议强调，穆斯林在暹罗（泰国）土地上的历史存在，从印度洋贸易时代到在主要城市形成穆斯林社群，对泰国的文化和经济结构起到了基础性作用。研究人员依据历史证据，阐述了穆斯林商人带来的伊斯兰文明与泰国土地之间的深厚文明联系。

会议的重要部分讨论了清真经济的地位。专家们提到泰国食品、旅游和伊斯兰金融服务业的增长，强调该部门作为"伊斯兰软实力"的潜力。会议还指出，朝觐事务的管理与伊斯兰世界的宗教、经济和外交关系直接相关，需要基于技术的创新和机制。

各小组的研究人员解释说，泰国穆斯林社群在保持宗教身份的同时，已经能够适应数字变革，并在教育、社会和政治领域积极发挥作用。他们强调，泰国的伊斯兰研究已进入一个新阶段，将历史、经济、文化和宗教身份联系在一起。

会议结束时，"穆斯林研究中心"负责人宣布，成立"穆斯林学者理事会"可以为制定提升泰国穆斯林社群经济、教育和健康状况的国家政策奠定基础。他们呼吁政府以公正和基于接受宗教多样性的眼光，将穆斯林视为国家人力资本的一部分，并承认他们在泰国未来中的作用。