首尔伊斯兰艺术画廊在韩国媒体引热议 / 伊朗作品引人注目 + 图片

韩国媒体在各自的报道中评价了韩国国立博物馆"伊斯兰艺术画廊"的开幕，认为这是一项重要的文化事件，并对展出的伊斯兰艺术及伊朗作品表示欢迎。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，韩国国立博物馆"永久伊斯兰艺术画廊"的开幕在首尔媒体中引起了显著反响。《韩国经济日报》将这一新设展区描述为"邂逅无穷图案与书法世界之地"，并称其为韩国首个永久性伊斯兰艺术展。该媒体写道，空间布局从穹顶、马什拉比亚到灯光设计让观众仿佛"置身于一座贵族宅邸之中"。

《韩国经济日报》提到，来自多哈伊斯兰艺术博物馆的83件借展品，包括七世纪至十五世纪的手抄《古兰经》、萨法维时期的地毯和天文仪器，表明此次展览展现了伊斯兰艺术将文本和几何转化为"无限意象"的力量。该媒体还强调，伊朗作品，特别是萨珊-萨法维时期的地毯和帖木儿时期的书法，是本次展览的亮点之一。

艺术媒体《Handmaker》也在其题为"伊斯兰艺术：多元文化与广阔视野"的报道中，将此次展览描述为"一场穿越伊斯兰世界的精彩旅程"，并写道伊斯兰艺术能够在宗教框架下，依托书法、藤蔓纹和几何，构建出独特的视觉语言。该媒体补充说，伊朗、奥斯曼和莫卧儿作品共同揭示了"伊斯兰文明的真实广度"。

《Handmaker》进一步提到伊斯兰教的扩张及其对亚洲、非洲和欧洲的影响，指出此次展览有助于韩国观众熟悉一种"尽管地理上遥远，但今天已在韩国的社会邻域中占据显著地位"的文化。

韩国媒体还强调了此次开幕的文化重要性。《韩国经济日报》称其为"一个摆脱刻板印象直面伊斯兰世界的机会"，《Handmaker》也写道，此次展览将使韩国人对伊斯兰的看法"更广阔、更精确、更尊重"。据《Handmaker》称，伊朗作品的突出呈现——从皇家地毯到手抄本——对此积极评价起到了重要作用。