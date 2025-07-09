纳伊姆·卡西姆：真主党一直倾向于避免黎巴嫩战争

据国际艾赫勒贝特通讯社（ABNA）报道，黎巴嫩真主党副秘书长谢赫·纳伊姆·卡西姆周二发表重要声明，宣布10月7日发动的“阿克萨洪水”行动在该地区带来了巨大而革命性的转变，并显著改变了现状。

半岛电视台今天（周二）对黎巴嫩真主党副秘书长谢赫·纳伊姆·卡西姆进行了独家采访。

黎巴嫩真主党副秘书长在采访中表示：我们与世界同步得知了这次行动的开始，哈马斯内部领导层的兄弟们在没有通知我们的情况下采取了这一重要行动。

他补充说，行动开始仅半小时后，真主党已故秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉就接到了行动开始的消息。

他还指出，真主党决定参与支援性战斗，并避免全面战争，因为这需要广泛的准备，以防止进一步的破坏和美国的干预。

据他称，此次支援的目的是减轻加沙的压力，并推动以色列走向解决方案。

谢赫·纳伊姆·卡西姆还宣布，已收到来自加沙的信息，包括烈士穆罕默德·戴夫的信息，两个月后，哈马斯的兄弟们宣布真主党的支持是充分和有效的。

他强调，真主党一直倾向于避免黎巴嫩战争，并根据内部情况调整了其行动。他还透露，伊朗和哈马斯领导层的一些外部成员不知道“阿克萨洪水”行动，并表示伊朗在此阶段提供了军事、财政、政治、媒体和情报支持。

真主党副秘书长在讲话的另一部分谈到了爆炸性通信设备“寻呼机”的问题，并表示这些设备的购买存在巨大的安全漏洞，以色列对此心知肚明。

他补充说，目前还没有迹象表明真主党内部存在大规模的人员渗透，调查结束后将公布有关此事的完整信息。

他宣布，真主党成功阻止了一批载有1500台寻呼机的货物运往土耳其，并呼吁黎巴嫩政府与土耳其合作，没收并销毁这批货物。