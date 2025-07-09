阿拉格齐会见本·萨勒曼

据艾赫勒贝特通讯社（ABNA）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐于7月8日（波斯历提尔月17日）星期二在吉达会见了沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼并进行了会谈。

外交部发言人“伊斯梅尔·巴盖伊”周二晚间发布消息称：“外交部长阿拉格齐博士今天（7月8日，星期二）在从巴西（金砖国家峰会）返回德黑兰的途中，在吉达短暂停留，并会见了沙特阿拉伯高级官员。”

巴盖伊继续说道：“在这些会晤中，将就双边关系以及地区和平与安全状况进行讨论和交流意见。”

