阿亚图拉·阿赫塔里：必须采取实际行动对抗犹太复国主义政权的侵略 / 防御侵略是理性和宗教的义务

据艾赫勒贝特通讯社（ABNA）报道，世界艾赫勒贝特大会高级理事会主席阿亚图拉·“穆罕默德·哈桑·阿赫塔里”今天（周三，7月8日，波斯历提尔月18日）上午在阿勒马·贾法里文化与伊斯兰思想研究所举行的“神圣宗教与犹太复国主义及西方对伊朗侵略问题”全国会议上，在纪念阿舒拉烈士和12天战争烈士时表示：“这些日子让我们回想起侯赛尼阿舒拉的痛苦记忆，以及在最近的战争中被敌人杀害的那些优秀人物、指挥官和科学家的殉难。”

他祝贺伊朗伊斯兰共和国在12天战争中战胜犹太复国主义政权，并指出：“这次胜利表明伊朗人民仍然坚定地站在抵抗的道路上。但是，仅仅通过宗教领袖之间的言语和对话是不够的；必须提出切实可行的解决方案。我们必须看看我们能做什么来对抗这些侵略。”

阿亚图拉·阿赫塔里表示，宗教领袖拥有社会地位并受到广大民众的尊敬，并强调：“这些人物有许多共同点，他们必须负责任地对抗压迫和侵略。”

他引用《古兰经》经文阐明：“真主在《古兰经》中为每个社会中的所有人设定了责任。虚假的犹太复国主义政权对伊斯兰伊朗的袭击以及美国对我国核设施的侵略是压迫的明显例子。伊朗是国际组织的成员，应该得到它们的支持，但这种支持并未实现。”

世界艾赫勒贝特大会高级理事会主席补充说：“现在我们必须思考如何应对这些事件，以及如何防止此类罪行再次发生。《古兰经》说：不仅是先知，而且被派来引导他们的民族也负有责任。这种普遍的责任包括所有宗教，没有人可以例外。”

他提及伊斯兰先知（PBUH）的圣训说：“至圣先知说，任何身居任何职位的人都有责任。因此，所有宗教领袖都必须负责任地行事。”

阿亚图拉·阿赫塔里强调防御侵略是义务，并表示：“保卫国家、土地和荣誉是理性和宗教的事务，所有神圣宗教都认同这一点。这是一项不容置疑的职责。”

他继续说道：“仅仅由伊朗的宗教领袖发表声明是不够的。美国前总统特朗普声称自己是基督徒，但世界各地的基督徒，包括教皇和其他宗教领袖，应该宣布他是在撒谎，他不是一个真正的基督徒，因为他根本不相信基督教。”

世界艾赫勒贝特大会高级理事会主席提及一些学者的立场，他说：“一些伊斯兰学者，如艾资哈尔大学校长和阿亚图拉·西斯塔尼，已经表明了立场，但许多人保持沉默。在美国和其他国家的犹太人中也采取了一些立场，但这还不够。必须将实际行动提上议程。”

他呼吁集体努力，以影响国际机构，并补充说：“宗教领袖应该在联合国发挥积极作用，并促使各国行动起来，将美国这个犯罪国家从安理会和国际人权组织中驱逐出去。美国不应该拥有否决权，也不应该在这些机构中拥有地位。”

阿亚图拉·阿赫塔里最后引用了阿米尔·穆民尼（PBUH）的话说：“伊玛目阿里（PBUH）说：永远站在被压迫者一边，对抗压迫者。如果这一原则得以实施，全人类和神圣宗教的追随者都将获得幸福和胜利。”