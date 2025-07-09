拉比·哈马米·拉莱扎尔：伊朗民族的团结阻止了敌人的渗透 / 一神教禁止使用大规模杀伤性武器

据艾赫勒贝特通讯社（ABNA）报道，伊朗犹太教精神领袖拉比·“尤内斯·哈马米·拉莱扎尔”于周三上午（7月8日，波斯历提尔月18日），在伊玛目贾法里文化与伊斯兰思想研究所举行的“神圣宗教与犹太复国主义及西方对伊朗侵略问题”全国会议上，强调了和平在神圣宗教教义中的重要性，并表示：“人类一直渴望和平与安宁，所有宗教的共同理想是在世界建立和平与安全。”

他提到犹太教中战争的分类，并补充说：“在犹太教中，战争分为义务战争和选择性战争。在12天的战争中，伊朗以虚假借口遭到袭击，伊朗的精英指挥官和科学家成为袭击目标。”

拉比·哈马米继续说：“在领袖的指导下，以及过去几年所做的准备，民族团结和凝聚力再次显现。在这场战争中，人民比官员们表现得更加积极，这源于古老的伊朗文化和文明，表明尽管口味不同，但没有一个伊朗人会出卖自己的祖国和同胞给敌人，也不会采取损害国家利益的行动。”

他表示，伊朗民族保卫祖国是值得感谢的，并声明：“伊朗人民在这场战斗中表明，他们不会对保卫自己的国家漠不关心。在我们的宗教文化中，创造的目的之一是人类的繁衍和对上帝的认识。所有人类都源于同一个根源，毁灭一个人就相当于毁灭全人类。因此，任何人都不应该对人类流血事件漠不关心。”

伊朗犹太教精神领袖阐明：“伊朗民族没有对自卫漠不关心，很明显，如果国家没有防御能力，敌人绝不会提出停火协议。”

他接着提到伊朗在核领域的科学进步，说：“我们并没有寻求原子弹，但尽管有这种和平意图，我们还是遭到了攻击。没有一个国家愿意在核领域帮助伊朗，所有的成就都是伊朗青年和精英努力的结果。”

拉比·哈马米·拉莱扎尔强调：“敌人不应该因为袭击伊朗的核设施而感到胜利，因为这些设施将以更好的力量和质量重建。在所有一神教的信仰中，使用大规模杀伤性武器是禁止的，这些武器不具备合法性。”

他对国际组织在伊朗问题上的表现表示失望，说：“不能信任国际组织，因为它们没有谴责对伊朗和核设施的袭击。欧洲和西方国家与美国站在同一阵线，但上帝的恩典使得伊朗的力量和权威得以展现，并让敌人为自己的行为感到后悔。”

伊朗犹太教精神领袖还提到了伊朗民族爱好和平的历史，并表示：“在过去的300年里，伊朗没有发动过任何战争，并且始终表明它追求和平。在国内，不同宗教也和平与尊重地生活在一起，这表明了民族的凝聚力和团结。”

他最后强调了伊朗民族的防御准备，并指出：“我们不寻求战争，但我们绝不会不自卫。伊朗民族与武装部队之间存在民族团结和统一，我们希望通过各国组建全球抵抗阵线，能够实现世界和平与安宁。”