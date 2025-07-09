将“沙姆解放组织”从恐怖组织名单中移除；华盛顿在反恐斗争中的双重标准

据艾赫勒贝特通讯社（ABNA）报道，美国国务院周一发布内部指令，将恐怖组织“沙姆解放组织”从美国恐怖组织名单中删除。

根据所观察到的指令，美国国务卿马可·鲁比奥已指示该部门将恐怖组织“沙姆解放组织”从美国恐怖组织名单中删除。

鲁比奥的这一决定恰逢美国总统唐纳德·特朗普政府试图使叙利亚自称总统、沙姆解放组织头目阿布·穆罕默德·朱拉尼与犹太复国主义政权之间的关系正常化。

朱拉尼有在基地组织活动的记录，他曾是该恐怖组织在叙利亚分支的指挥官。

对恐怖主义的选​​择性处理导致该地区恐怖主义根源从未被铲除

国际问题专家穆拉德·埃纳迪在接受ISNA采访时，就美国国务院最近宣布将恐怖组织“沙姆解放组织”从外国恐怖组织名单中删除，以及美国总统几天前解除对叙利亚制裁的举动发表了评论。他说：“9/11事件后，小布什宣称美国最大的任务是打击恐怖主义，甚至将其与战争相提并论，以至于当时联合国官员们抗议不应如此突出这个问题。”

他表示：“华盛顿正是本着这种观念，将一些合法和非法的团体列入恐怖组织名单，”并指出：“美国政府根据其在国际领域奉行的政策，有时会将其中一些团体从该名单中删除，甚至为它们‘洗白’，并将它们称为政治团体。”

埃纳迪表示：“对恐怖主义问题和打击恐怖组织的选​​择性处理导致该地区恐怖主义的根源从未被铲除，”并阐明：“正如前美国国务卿希拉里·克林顿所承认的，美国政府在创建ISIS方面发挥了直接作用，之后又为了自身利益镇压和消灭了该组织，甚至不排除在反恐问题上采取双重标准的情况下，有一天也会将ISIS从恐怖组织名单中删除，并称之为政治团体。”

这位记者接着谈到了美国在其他国际问题上的双重标准，他说：“美国袭击了伊朗的核设施，而伊朗是《不扩散核武器条约》和《核不扩散条约》的成员国，同时却为拥有核武器但不是《核不扩散条约》成员的以色列袭击伊朗的行为进行辩护。另一方面，美国政府支持犹太复国主义政权在加沙的种族灭绝，并对这些罪行视而不见，但如果在一个与美国不一致的国家发生最微小的事件，它就会声称侵犯人权。”

美国在与叙利亚新统治者打交道时使用胡萝卜加大棒政策

这位国际问题专家还谈到了美国政府解除对叙利亚政府制裁的举动，他表示：“他们在与叙利亚新统治者打交道时使用胡萝卜加大棒政策。一方面，以色列不断轰炸叙利亚，另一方面，美国解除制裁并声称这为叙利亚融入国际经济秩序创造了条件，但另一方面，它不允许叙利亚政府拥有任何坚固的经济和军事结构。华盛顿希望这个国家完全受其支配，没有任何抵抗或反抗。”

这位记者补充说：“美国人试图将他们与叙利亚新统治者的关系作为一种模式和榜样来宣传，并告诉西亚国家，任何支持我们的人都将享受这些好处，而任何不与我们站在一起的人都将受到我们的打击。”