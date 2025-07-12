美国国务院就一名美国公民在约旦河西岸遇害发表声明

据阿赫利拜特（AhlulBayt）国际通讯社报道，美国国务院向半岛电视台表示：“我们已获悉有关一名美国公民在约旦河西岸死亡的报道。”

该部补充说：“我们在海外美国公民的安全和保障方面没有更高的优先事项。”

该部表示，出于对家属隐私的尊重，在这一困难时期无法提供更多信息。

周五，定居者在拉马拉以北的辛吉勒定居点对23岁的赛义夫拉·卡迈勒·穆萨拉特（Saifullah Kamel Musallat）进行 brutal 殴打，导致其死亡。

巴勒斯坦卫生部周五晚间宣布，23岁的“赛义夫丁·卡迈勒·阿卜杜勒卡里姆·穆萨拉特”（Saifuddin Kamel Abdelkarim Musallat）在拉马拉以北的辛吉勒定居点遭到定居者严重殴打后身亡。

随后，该部宣布23岁的穆罕默德·沙勒比（Muhammad Shalabi）也在同一地点被定居者枪击后殉难。

巴勒斯坦卫生部补充说，除了这两名烈士之外，在辛吉勒和马兹拉阿沙尔基耶定居点之间的土地上与定居者发生冲突时，另有40名巴勒斯坦人受伤。

巴勒斯坦消息人士报告称，定居者对辛吉勒定居点的新一轮袭击是在占领军的保护下进行的。

这些消息人士说，定居者团体阻止医疗队到达被困在辛吉勒附近森林中的年轻人。

《华盛顿邮报》援引来自佛罗里达州坦帕市的穆萨拉特的亲属的话说，他被以色列定居者殴打致死。

穆萨拉特的父亲说：“这是一场噩梦，是令人难以置信的不公，任何家庭都不应该面对。”

他呼吁美国国务院“立即进行调查，并追究杀害赛义夫的以色列定居者的罪行。”

他补充说：“我们要求正义。”

穆萨拉特的两位亲属说，他去年六月前往约旦河西岸，探望在拉马拉东北部马兹拉阿沙尔基耶村的家人。

以色列占领军也宣布正在调查辛吉勒定居点的事件，并声称在该村附近“向以色列人投掷了石块”，并且“该地区发生了暴力冲突”。

联合国人权事务高级专员办事处去年3月宣布，以色列已扩大和加强约旦河西岸的定居点，作为逐步将这些领土并入以色列的一部分，这违反了国际法。

联合国最高法院去年宣布，以色列对巴勒斯坦领土的占领以及定居点的建设都是非法的，应尽快结束。