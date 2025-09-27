  1. Home
印度地方法院裁决拆除400年历史清真寺引发争议

27 九月 2025 - 14:04
News ID: 1732008
Source: ABNA
印度西部古吉拉特邦高等法院近日作出裁决，下令拆除一座拥有400年历史的清真寺的大部分建筑。

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，印度西部古吉拉特邦高等法院以改善交通和强调城市发展为由，批准拆除该邦曼萨镇一座400年历史清真寺的部分结构。

该裁决允许艾哈迈达巴德市政公司执行一项道路拓宽计划，该计划旨在缓解通往火车站的交通拥堵。法院法官驳回了清真寺托管人提出的将裁决延迟四周的请求，作出了此项判决。

清真寺托管人强调，这座具有历史意义的清真寺具有重要的文化和宗教价值，拆除行为违反了宪法对宗教自由的保障。

他们对这一裁决表示遗憾，并称市政部门未充分考虑已登记的抗议意见。

