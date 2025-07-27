“伊斯兰国”在非洲悄然扩张/对全球安全的跨国威胁

据国际圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，今年7月中旬，埃塞俄比亚安全和情报机构采取了一项出人意料的行动，宣布在该国不同地区逮捕了82名涉嫌与“伊斯兰国”有关联的人员；这一事件再次引起了人们对该组织在东非日益活跃的关注。

尽管“伊斯兰国”在非洲萨赫勒地区的活动已成为全球安全议程上的一个永久性议题，但东非也存在着该组织在几个国家的活跃分支，这些分支本身已成为向周边地区扩大影响力的基地。这个问题增加了“伊斯兰国”活动对地区稳定构成威胁的风险。

“伊斯兰国”将重心转向非洲

“伊斯兰国”在其位于叙利亚和伊拉克的原有基地遭遇重创，是其发展战略的一个转折点，促使该组织领导层倾向于将其活动中心转移到更偏远的地理区域。海牙“国际反恐中心”发布的一项评估显示，自2019年以来，“伊斯兰国”经历了根本性的结构和运作变化，现在它依赖于一个充满活力的区域分支网络，这些分支以空前的独立性运作。此外，该组织正在向非层级结构和去中心化运作方向发展，以增强其灵活性和持久性。

在此背景下，非洲大陆已成为“伊斯لام国”的主要关注点之一。美国国家反恐中心主任布雷特·霍姆格伦对此警告说：“伊斯兰国”显然已将非洲置于优先位置。“伊斯兰国”在非洲的威胁可能是对美国利益最大的长期威胁之一。

“伊斯兰国”在索马里

尽管“伊斯兰国”在萨赫勒地区迅速发展，但东非，特别是索马里，也为该组织的活动提供了肥沃的土壤。安全与和平建设专家穆斯塔法·哈桑的一项分析表明，索马里脆弱的治理、根深蒂固的部落分歧和战略地理位置，为“伊斯兰国”提供了有利的环境。根据华盛顿近东政策研究所的一份报告，这些特点使索马里成为“伊斯兰国”扩张的优先区域之一。此外，该国靠近也门和红海，为行动和走私提供了后勤优势。

薄弱的中央控制和经济危机为招募人员和建立基地提供了机会。“伊斯兰国”利用这些条件，正在将索马里变为其在东非活动的主要轴心之一，并通过与当地武装团体融合以及提供财政和战略支持，扩大其影响力。

2015年，“青年党”（“基地”组织分支）的一个分裂派别组建了“伊斯兰国”索马里分支，并宣布效忠，于2018年被“伊斯兰国”正式承认为其索马里分支。该分支的主要活动区域在邦特兰州巴里地区，该地区多山且治理薄弱。

对“伊斯兰国”在索马里兵力数量的估计各不相同；一些美国消息来源估计在700至1500人之间，而苏凡中心认为这一数字约为1000人。该组织最近还成功招募了一些外国武装分子。该分支的关键领导人包括阿卜杜勒卡迪尔·穆明（索马里分支的创始人和领导人）、阿卜杜勒拉赫曼·法希·伊萨（行动指挥官）和阿卜杜勒瓦利·穆罕默德·优素福（财务主管）。第三人已被美国财政部列为恐怖分子。

“伊斯兰国”在刚果民主共和国

“伊斯兰国”在刚果的分支源于乌干达的反叛组织“民主同盟军”（ADF），并以刚果东部为基地。2017年，该组织的一个主要分支宣誓效忠“伊斯兰国”。2019年，“伊斯兰国”在叙利亚的领导人承认该组织为“伊斯兰国”在刚果的官方分支，由穆萨·巴卢库指挥。一些研究人员认为该分支是“伊斯兰国”在中非更大分支的一部分。

该组织主要活跃在刚果东部的基伍省和伊图里省，其行动也已扩展到乌干达。根据官方估计，该分支成员人数在500至1500人之间。

根据美国国务院的一份报告，该组织成员来自布隆迪、坦桑尼亚、索马里和肯尼亚等不同国家，但三分之一的成员（包括领导人）是乌干达人。2021年3月，美国国务院宣布该组织为外国恐怖组织，并将其领导人列为全球恐怖分子。

“伊斯兰国”在莫桑比克

根据“武装冲突地点与事件数据项目”（ACLED）的报告，“伊斯兰国”在莫桑比克的分支于2017年10月以当地名称“逊尼派与圣战者”或“青年运动”出现，并因广泛使用暴力而闻名。尽管该组织自2018年起被认为是“伊斯兰国中非省”的下属，但在2022年被认定为一个独立分支。

该组织的根源可追溯到2007年以来活跃在莫桑比克北部的东非萨拉菲圣战网络。

“伊斯兰国”在莫桑比克主要活跃在该国北部的德尔加多角省，特别是在莫辛布瓦-达普拉亚、马科米亚和巴尔马地区。对该分支武装分子人数的估计在300到1000人之间波动；而在2020年，估计人数约为2500人。人数减少的原因是针对他们的军事行动力度加大。

“伊斯兰国”的招募和行动策略

“伊斯兰国”在东非的分支使用各种方法招募人员。在莫桑比克，该组织主要利用社会不满、贫困、民族和宗教歧视，招募不满足的莫瓦尼族和马库瓦族青年。

在索马里，该组织将“迁徙”、“援助”和“赋权”等概念融合在一起，并将该国宣传为外国武装分子迁徙的安全之地。“伊斯兰国”也遵循其他地区类似的模式：渗透现有叛乱团体，利用安全漏洞，并招募具有相似意识形态信仰的外国武装分子。

“伊斯兰国”在非洲的经济作用和资金来源

随着“伊斯兰国”从中东撤退，其非洲分支在资金支持方面发挥了更大的作用。其中，索马里分支被认为是最有利可图的分支之一。

根据反恐中心（CTC）的一份报告，该分支在2022年约有600万美元的收入，其中一部分用于策划和实施针对未支付赎金的公司袭击。

苏凡中心也将“伊斯兰国”索马里分支列为该组织全球金融链中的关键环节。“阿尔-卡拉尔”办公室负责管理财政资源、后勤行动以及向非洲其他分支输送收入。

在刚果，“伊斯兰国”通过对金矿和手工开采项目征税来获取资金。

根据美国财政部2024年2月的一份报告，“伊斯兰国”得出结论，非洲的反恐压力低于中东，这导致其对非洲资源的依赖性增加。此外，数字货币的使用日益增多而非现金，也反映了这一趋势。

“伊斯兰国”在东非活动的后果

暴力增加和“伊斯兰国”影响力范围的扩大，对东非各国政府和社区造成了严重的安全威胁。

例如，美国国务院的报告显示，“伊斯兰国”在刚果的活动在2020年至2022年间增加了约210%，其跨国行动是最危险的后果之一。

在此背景下，埃塞俄比亚是一个明显的例子；该国安全官员报告称，已查明82名在索马里邦特兰接受过培训的“伊斯兰国”成员。这些人参与了埃塞俄比亚的后勤、金融、情报和招募活动。

在政治层面，“伊斯兰国”的活动削弱了政府的权威，并利用安全真空创建替代结构；这个问题除了破坏民族建构进程外，还严重威胁到地区稳定。