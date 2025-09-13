埃及学者：有必要为伊斯兰民族复兴先知人格的各个方面

据本社报道，值此尊贵的穆罕默德·穆斯塔法（愿主福安之）诞辰1500周年暨团结周之际，国际古兰经通讯社于周二举办了题为“国际网络研讨会‘效仿光明与慈悯的使者1500年’”的活动。

此次网络研讨会的讨论议题包括：“古兰经和圣训视角下伊斯兰先知的全球使命”、“先知生平中的宽容、包容与忍耐”、“先知穆罕默德（愿主福安之）：所有时代的优秀榜样”、“先知生平（愿主福安之）与宗教认同的再认识”以及“伊斯兰的永恒性与统一民族面对西方全球化理念”。

本次网络研讨会邀请霍加特伊斯兰瓦穆斯林因·赛义德·侯赛因·哈德米扬·努什阿巴迪，宗教学院和大学讲师作为伊朗国际古兰经通讯社迈宾演播室的嘉宾，在线部分则由来自不同国家的宗教学院和大学的众多学者和思想家通过视频连线发言。

伊拉克纳杰夫圣地的权威（效仿源泉）之一谢赫·穆罕默德·雅库比、密歇根大学历史教授、《穆罕默德：帝国冲突中的和平先知》一书作者胡安·科尔、宗教学院和大学讲师、伊朗文化联络组织驻库姆代表处主任霍加特伊斯兰瓦穆斯林因·叶海亚·贾汉吉里（英语发言）、埃及爱资哈尔大学副教授阿卜杜勒萨拉姆·卡维博士、黎巴嫩穆斯林学者集会主席谢赫·优素福·加齐·哈尼那在线部分围绕研讨会议题发表了演讲。

埃及爱资哈尔大学副教授阿卜杜勒萨拉姆·卡维的演讲内容如下：

一切赞颂全归真主，众世界的主。祝福和问候我们的领袖穆罕默德及其家属和同伴。

尊敬的观众们！愿真主的祝福和怜悯降临你们。在这个吉祥多福的时刻，我们尊贵的先知（愿主福安之）诞辰纪念日（愿主福安之及其纯洁的后裔）之际，我从真主的经典开始我的讲话，并从他的先知的圣行和生平中学习我们在这个时代、在这个阶段、在我们民族正在经历的关头所亟需的东西；此刻，斗争在伊斯兰民族内部进行，内外敌人攻击她，远近的友敌都向这个民族袭来，真主对我们来说是足够的，他是最好的监护者。

先知诞辰纪念日在这样的时空背景下到来，伊斯兰民族的躯体上已布满伤痕和痛苦，民族因这些剧痛而呼喊，却无人回应、无人援助，真主对我们已是足够，他是最好的监护者。

我亲爱的朋友们！这个痛苦而残酷的现实让人不禁要问：如果尊贵的先知今日在我们中间，他会说什么？如果他看到和听到今天在加沙和巴勒斯坦发生的一切，以及至尊的真主土地上任何地方的穆斯林所遭遇的一切，他会说什么？如果先知在我们中间，他会说什么？

亲爱的朋友们！我说，是的！先知此刻就在我们中间，真主的使者就在我们中间，他看到我们的状况，知晓我们的处境；他看到失败者的屈辱和落魄，知晓叛徒统治者的背叛，看到所有统治者、酋长和出卖灵魂者的屈辱；那些人用宗教和后世换取了尘世的浮华和玩物。

这正是我们必须开始的起点，也是我们今天在这次会议上要讨论的。在这次值此尊贵先知诞辰之际举行的网络研讨会上，这是我们的苦难和痛苦，这里提出的问题在真主的经典和先知生平中也有记载，至尊的真主意欲使先知（愿主福安之）的人格成为所有时代和世纪的优秀榜样。