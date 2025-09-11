阿富汗圣裔世界大会关于以色列袭击哈马斯官员会议的声明

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，阿富汗圣裔世界大会发表声明，谴责以色列在卡塔尔首都多哈袭击哈马斯官员会议。

该大会在声明中强调，以色列的袭击是针对一个独立且与以色列有合作关系的国家，违反了国际法和国际惯例。卡塔尔政府强烈谴责了这次对其领土的袭击。

声明全文如下：

奉至仁至慈的真主之名

“他们用计谋，真主也用计谋，真主是最善于用计谋的。”（《古兰经》仪姆兰的家属章:54）

残暴的犹太复国主义恐怖政权，违反国际法和国际惯例，野蛮袭击了卡塔尔多哈哈马斯领导人及其他官员的会议地点。然而，凭借真主的恩惠和力量，敌人的阴谋被挫败，他们的诡计失效并化为泡影。哈马斯领导人，包括哈立德·梅沙尔，安然无恙。

以色列的袭击是针对一个独立且与以色列有合作关系的国家，违反了国际法和国际惯例。卡塔尔政府强烈谴责了这次对其领土的袭击，并提醒了两点：美国在袭击开始十分钟后通知了我们。第二点是，卡塔尔保留回应权，并已成立一个法律团队来决定如何回应。

以色列昨天的袭击再次表明，它不遵守任何法律和道德准则，并且为了达到其建立“从尼罗河到幼发拉底河”的犹太政权的邪恶目标，会无耻地采取任何行动。那些声称以色列的扩张主义目标不会对其利益构成危险或威胁的阿拉伯国家领导人，应该重新审视他们自身的利益以及这个犹太政权的霸权目标。他们必定会得出结论：时机已到，伊斯兰国家应团结起来，将这个毒瘤连根拔起并摧毁。

阿富汗圣裔世界大会强烈谴责以色列的野蛮和恐怖主义袭击。我们向全能的主祈求：让虚假的犹太复国主义政权遭受屈辱和失败；提升这次灾难中殉难者的品级；赐予伤者迅速的康复；并赐予穆斯林民族团结、尊荣和胜利。

赛义德·侯赛因·阿拉米·巴尔希

阿富汗圣裔世界大会