团结周：全球化伊斯兰的机遇 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，团结周是展现伊斯兰力量、辉煌与伟大的宝贵机遇。这一周（每年不同教派观点下伊斯兰先知穆罕默德·穆斯塔法（愿主福安之）诞辰纪念日所在的赖比尔·敖外鲁月12日至17日）象征着穆斯林之间的团结、凝聚与兄弟情谊。这一神圣时段为伊斯兰民族提供了搁置细微分歧、聚焦共同价值并向世界传递伊斯兰和平、仁慈与正义讯息的契机。

伊斯兰是建立在认主独一、理性与道德基础上的宗教。先知（愿主福安之）的使命为人类带来仁慈与救赎，并为团结与统一提供了完美典范。通过在麦地那建立统一社会，先知（愿主福安之）表明种族、民族与部落差异能通过对安拉的信仰及遵循神圣教诲转化为团结的力量。

团结周促使全球穆斯林携手强调共同价值，并共同面对当代挑战，包括伊斯兰恐惧症、分裂主义及代理人战争。这一周提醒我们：伊斯兰民族的团结话语与统一是各领域取得胜利与进步的关键。

当前伊斯兰世界面临多重危机之际，团结周可成为重振抵抗精神、团结与自信的转折点。这一周为穆斯林提供契机，以先知（愿主福安之）及圣裔（愿主喜悦他们）的教诲为灵感，制定共同战略以对抗全球霸权、犹太复国主义政权的占领行径，并捍卫受压迫民族（尤其是巴勒斯坦人民）的权利。

团结周也是向世界展示伊斯兰真实面貌的恰当时机一个基于正义、平等与人类尊严，并否定一切暴力、分裂与极端主义的伊斯兰。在此期间，穆斯林可通过举办共同仪式、研讨会、学术与文化会议，向世界传递伊斯兰的团结讯息，表明伊斯兰视多样性为财富，差异不是分裂的借口而是成长与繁荣的契机。

这一周既是展示伊斯兰的机遇，也是重振伊斯兰精神、加强穆斯林间联系及建立应对共同敌人的统一阵线的契机。借助这一宝贵机遇，我们可在实现伊斯兰新文明、建立无压迫世界的道路上迈出大步，并通过向世界展示伊斯兰的真实面貌，为人类迎接末日救世主做好准备。