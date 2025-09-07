联合国通过与经济合作组织合作决议 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，ECO秘书处在德黑兰宣布，2025年9月5日，联合国大会在其第七十九届会议上一致通过了一项题为“联合国与经济合作组织（ECO）之间的合作”的决议。

该决议由哈萨克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国提出，强调了加强联合国与ECO合作以应对挑战和推进可持续发展目标的重要性。

该决议涵盖了联合国与ECO关系的各个方面，并提供了一个加强与联合国系统（包括其专门机构、基金和方案）合作的全面框架。

该决议涵盖了与ECO相关的广泛领域，重点关注贸易、运输、能源、农业、工业、人力资源开发和旅游业。

该文件认可了ECO在促进区域互联互通、清洁能源和可持续发展方面的努力，这些努力体现在《ECO 2025愿景》及在高级别峰会和部长级会议通过的各项宣言中。它还鼓励国际金融和专门机构扩大与ECO的合作，特别是在实施区域运输走廊、数字过境系统和清洁能源项目方面。

ECO于1993年10月成为联合国大会观察员，并积极参与在纽约联合国总部举行的年度会议。该决议的通过再次确认了联合国与ECO之间日益增长的伙伴关系，并为在实现区域社会经济进步和可持续发展的共同目标方面进行更紧密的合作铺平了道路。