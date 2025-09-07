将推出63枚刻有先知穆罕默德名字的历史钱币

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，宝藏博物馆集团（隶属于受压迫者基金会）首席执行官哈米德·礼萨·苏莱曼尼表示：值此先知穆罕默德（愿主福安之）诞辰1500周年之际，将于9月7日星期一上午11点，在受压迫者基金会沙希德·扎希迪大楼会议厅举行仪式，推出63枚不同历史时期刻有尊贵的先知穆罕默德（愿主福安之）名字的钱币。

他补充说：这63枚钱币，其数量象征着尊贵的先知（愿主福安之）在世之年，是从受压迫者基金会的历史钱币库藏中挑选出来的，并在推出仪式后，将在礼萨圣陵博物馆展出两周。

据这位受压迫者基金会博物馆负责人称，这些珍贵的历史文物包括一些最杰出的“第纳尔”（金币）和“迪拉姆”（银币），上面明确刻有尊贵的先知穆罕默德（愿主福安之）的名字，将在本次展览中公开展出。

他补充说：这些钱币中最古老的出自公元7世纪，最新的则属于卡扎尔时期。其历史分布涵盖了阿巴斯王朝、萨曼王朝、阿格拉比德王朝、图伦王朝、加兹尼王朝、古尔王朝、塞尔柱王朝、伊儿汗国、帖木儿王朝、萨法维王朝、阿夫沙尔王朝和卡扎尔王朝。

苏莱曼尼说：它们的地理分布也涵盖了次大陆、中亚、伊朗、美索不达米亚、沙姆地区（叙利亚等地）和北非。