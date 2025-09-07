加沙：占领者关于将住宅楼用于军事目的的说法是谎言 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴勒斯坦加沙地带内政部在一份回应袭击和轰炸住宅楼的声明中宣布：我们谴责以色列占领者摧毁加沙城内剩余的住宅建筑和设施，这是其迫使民众流离失所和驱逐计划的一部分。

声明还称：占领者关于将住宅楼和民用设施用于军事目的的说法是谎言，目的是欺骗公众舆论，为其针对平民的罪行辩护。

该部补充说：我们呼吁加沙城的居民警惕占领者关于在加沙地带南部存在“人道主义安全区”的欺骗行为。他们的谎言在两年前就已暴露无遗。