阿里·哈提卜：团结高于敌人的阴谋 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩什叶派最高伊斯兰委员会副主席谢赫阿里·哈提卜在第三十九届国际伊斯兰团结会议开幕式上指出，伊斯兰先知（愿主福安之）的使命使人类重新发现自身存在的哲学，意识到自己是大地上的代治者，并须对自身行为负责。他强调：今日伊斯兰民族正与西方陷入明显冲突，必须从既往挫折中汲取教训。

他进一步表示：敌人企图使伊斯兰民族偏离其神圣目标。但黎巴嫩、巴勒斯坦及地区抵抗力量取得的辉煌胜利，及其为世界带来的影响值得关注。

这位黎巴嫩什叶派最高伊斯兰委员会副主席指出：抵抗运动的胜利迫使犹太复国主义敌人直接介入；但其在占领区已承认自身无能，表明自己主导着这场对抗，并动用一切手段以实现目标。

他强调：伊朗伊斯兰共和国展现了英勇的领导力，美国对伊朗的威胁正说明其处境日益艰难，敌人改变伊斯兰社会团结因素的手段已告失败。

谢赫阿里·哈提卜明确表示：敌人在黎巴嫩采用相同手段，但其阻止抵抗运动的企图已被粉碎，未能损害黎巴嫩民族的抵抗武器与团结，因为团结高于敌人的阴谋。在这条道路上，抵抗运动已献出包括殉道者赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在内的众多烈士。

谈及伊朗伊斯兰共和国对抵抗阵线的援助，他指出：我们珍视伊朗为支持抵抗运动作出的努力，并对某些黎巴嫩官员在支持抵抗领域的不当言论向伊朗致歉。

哈提卜补充道：黎巴嫩人民与抵抗运动领导人铭记伊朗的财政援助、重建被毁城镇的承诺，以及对"匹杰尔灾难"伤员提供的医疗救助。

黎巴嫩什叶派最高伊斯兰委员会副主席最后表示，希望伊朗、沙特、埃及、伊拉克等地区伊斯兰国家能实现协调合作，并祝愿本次团结会议圆满达成维护伊斯兰民族利益的所有目标。