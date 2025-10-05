10个国家和大型基金对犹太复国主义政权实施制裁/全球掀起从以色列撤资浪潮

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，丹麦教师养老基金最近已将其投资组合中所有以色列资产，包括以色列国有或政府控制的企业，全部移除。这一决定是为了抗议以色列在加沙的战争和罪行，以及其在西岸的扩张主义政策。

在此之前，挪威主权财富基金全球最大的基金，资产约2万亿美元也已采取了类似行动，将其资本从以色列撤出。

这些行动不仅限于挪威和丹麦。其他国家和各类基金也因以色列在加沙和西岸持续进行的战争，而冻结或撤出了它们的投资。

第一：投资基金

挪威主权财富基金： 全球最大的基金，已将其在以色列的所有投资转为内部管理，并出售了其在11家以色列公司的股份，价值约19.5亿美元。

挪威养老基金： 该基金于2025年6月宣布，将不再与向以色列军队出售设备的美国Oshkosh和德国ThyssenKrupp这两家大公司合作。

丹麦教师养老基金： 该基金拥有247亿美元资产，因加沙战争和定居点扩张，已将以色列资产从其投资组合中移除。

丹麦教育者养老基金： 该基金于2025年8月剥离了最后一批与以色列相关的投资（Expedia, Booking, Airbnb）。

爱尔兰主权投资基金： 该基金于2024年4月宣布，将从6家以色列公司（包括主要银行）撤资。

第二：停止在以色列投资的国家

土耳其： 该国于2024年5月停止了与以色列的所有进出口，并禁止以色列船只和飞机使用其港口。

西班牙： 该国禁止向以色列出口武器和两用技术，取消了价值超10亿欧元的多个军事合同，并禁止非法定居点的商品进入其市场。

荷兰： 该国停止向以色列出口F-35战斗机部件，限制武器出口许可证的发放，并对以色列部长实施了旅行禁令。

爱尔兰： 该国将其主权财富基金的资金从以色列银行撤出，并通过了禁止进口以色列定居点产品的法律。

斯洛文尼亚： 该国完全禁止与以色列进行武器贸易，并停止了非法定居点商品的进口。

海牙集团

12个来自亚洲、非洲和拉丁美洲的国家（包括南非、古巴、印度尼西亚、伊拉克、利比亚和阿曼）于2025年7月宣布，将实施联合制裁，以阻止向以色列运送武器和军事装备。

经济后果

专家表示，以色列60%的外国投资集中在高科技领域，以色列超过一半的出口来自该部门。基金的撤离和制裁将对这一部门构成严重威胁。

制裁的加强和资本的撤离可能导致以色列经济进一步孤立，并减少全球对以色列的投资。

以色列经济短期内仍具韧性，预计2026年增长率在4.6%至5%之间，但长期来看面临重大风险。