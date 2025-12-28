2025年印度伊斯兰恐惧症与制度化歧视穆斯林常态化的年份

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，来自印度的报告表明，2025年并非一个新趋势的开始，而是一些本不该被接受的现象的巩固和常态化，包括伊斯兰恐惧症、仇恨言论、集体惩罚和针对穆斯林的制度性歧视。

对许多印度穆斯林来说，这一年发生的情况并非突然的断裂，而是一种模式的延续，在这种模式下，不公正已不再需要辩解，并且公开且未受到严肃回应地持续着。以至于公开羞辱、定性画像、选择性惩罚和集体谴责已成为一种日常经历。

与此同时，被官方称为打击“非法建筑”的用推土机摧毁房屋，已成为这一进程的象征。这些拆除行动通常在教派紧张局势或暴力指控后立即进行，实际上针对的是穆斯林社区、房屋和小型生意。尽管法院在某些情况下进行了干预，但实际传递的信息很明确：惩罚可以是集体、迅速和公开的，甚至在罪行被证实之前。

报告还指出，仇恨言论在2025年有所蔓延；曾经处于边缘的言论进入了主流，并被一些民选官员、宗教人物和政治活动人士所使用。对此类言论缺乏严重后果表明，这种言辞不仅不被视为政治障碍，反而具有选举效用。

这种氛围也助长了持续不断的实地暴力。仇恨犯罪、群体袭击和对穆斯林的殴打致死事件持续发生，并且在许多案件中司法程序缓慢且不平衡；这种情况加剧了肇事者的逍遥法外感和受害者对制度的不信任。

部分媒体的作用也受到批评；这些媒体通过突出伊斯兰恐惧症的叙事，将穆斯林描绘为“他者”或“威胁”，并将经济和社会问题简化为身份冲突。

然而，报告强调，2025年不仅仅是穆斯林受害的故事。尽管资源有限，穆斯林社区仍通过法律途径、民间活动、独立新闻和团结行动继续进行抵抗。

最后必须说，2025年对印度提出了严重警告；它警示着歧视和仇恨的常态化，究竟能在多大程度上挑战民主基础、平等公民权的理念和正义。