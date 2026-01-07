掠夺委内瑞拉石油：特朗普将自食其果的战略错误

圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，阿拉伯世界一位著名分析家警告称，美国总统唐纳德·特朗普针对委内瑞拉的行动不仅将使该国陷入不稳定，而且最终其危险后果将反噬美国。著名分析家、《观点报》主编阿卜杜勒-巴里·阿特万将这些行动描述为"鲁莽且犯罪式"地掠夺委内瑞拉石油财富的企图。

该评论文章指出，特朗普决定军事入侵委内瑞拉，用导弹摧毁该国首都加拉加斯，逮捕并将该国总统尼古拉斯·马杜罗及其配偶移送美国，这种行为与一个自诩"自由世界"领导者的国家身份不符，更像是犯罪团伙的行径。从这个角度看，阿特万认为特朗普个人应对可能的战争罪行负责。

这位分析家认为，委内瑞拉只是一个危险模式的开始；这种模式未来也可能针对加拿大甚至格陵兰等国家。阿特万表示，该政策的主要目标是攫取独立国家的自然资源、石油和矿产，并对各国政府及其人民进行经济勒索。

阿卜杜勒-巴里·阿特万提及所谓的"美国优先"政策写道，特朗普对委内瑞拉石油储备的贪婪——约3030亿桶，被认为是世界最大石油储量——根源于美国的债务危机；债务已超过43万亿美元。他认为，特朗普试图通过掠夺他国资源来掩盖美国国内危机。

文章强调，特朗普以为马杜罗会在军事和政治压力下屈服并离开他的国家；但委内瑞拉总统不仅没有退缩，反而留在了他的支持者中间。阿特万称赞马杜罗是出身工人阶级的领导人，曾有公交车驾驶经历，并在乌戈·查韦斯之后通过选举上台。

作者回顾了美国在侵略越南、阿富汗和伊拉克战争中的历史性失败，认为在委内瑞拉重蹈覆辙并非不可能；特别是加拉加斯政府已宣布进入紧急状态并进行全民动员。他认为，南美洲的"香蕉共和国"时代已经结束，该大陆的国家不再愿意屈服于华盛顿的压力。

最后，阿特万强调，针对委内瑞拉的行动是一个重大的战略错误，可能使美国面临严重甚至关乎生存的风险；因为与遥远的战争不同，南美洲在地理上毗邻美国。他表示，特朗普在委内瑞拉和中东政策所引发的混乱，迟早会蔓延到美国国内。