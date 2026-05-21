联合国为阿富汗返乡移民拨款5.29亿美元

据圣裔世界通讯社（阿布纳）报道，联合国及其合作的非政府组织启动了一项总额为5.29亿美元的全面计划，以支持2026年从伊朗和巴基斯坦返回阿富汗的移民。联合国阿富汗援助团（联阿援助团）宣布，该计划于周二（2026年5月19日）在喀布尔正式启动，捐助国代表、联合国机构、非政府组织及媒体代表出席了启动仪式。

这项全面战略聚焦于为约270万返乡者提供从入境到可持续融入的持续援助，预计这些返乡者将于2026年4月至12月期间从伊朗和巴基斯坦进入阿富汗。根据联阿援助团的声明，今年迄今为止已有60万移民返回阿富汗，预计未来八个月内还将有170万人从伊朗被驱逐/返回，另有110万人从巴基斯坦被驱逐/返回。

联合国阿富汗人道主义援助协调办公室负责人塔贾丁·奥伊瓦莱表示，移民返乡并非“短期事件”，而是一个“深刻的人口与发展挑战”，需要持续且资金充足的应对措施。奥伊瓦莱补充说：“返乡者中超过一半是妇女和儿童，其中许多人是在阿富汗境外出生和长大的，与自己原籍地的联系薄弱甚至毫无联系。”

这项5.29亿美元的计划包括1.005亿美元用于紧急边境援助（由国际移民组织牵头），涵盖医疗、营养、安全保障、交通及现金援助等领域；另有4.285亿美元用于在35个优先县的重新融入工作。这些援助侧重于恢复基本服务（教育、医疗、供水和卫生）、创造可持续的生计机会，并保障住房和土地权，同时强调安全保障、性别平等和社会凝聚力。

国际世界宣明会驻阿富汗办事处负责人塔米恩德里·德席尔瓦也强调，需求规模巨大，边境援助联合体仅能覆盖最脆弱人群的40%。据联合国统计，自2023年9月以来，已有约590万移民返回阿富汗，这进一步加剧了现有的人道主义危机，而此时人道主义援助资金却严重短缺。