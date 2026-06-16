荷兰数千双童鞋：加沙儿童的无声诉说

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，由“种一棵橄榄树”基金会（Stichting Plant een Olijfboom）在荷兰登博斯市中心的市场广场举办了一场纪念活动，缅怀在以色列袭击加沙中遇难的巴勒斯坦儿童和记者。活动现场展出了在以色列袭击中遇难记者的照片和姓名。同时，数千双童鞋被摆放于此，以纪念遇难儿童。活动期间，人们逐一宣读了加沙遇难儿童的姓名及其遇难时的年龄。现场的志愿者还通过分发有关加沙状况的宣传册，向路人介绍该地区的最新局势和发展。基金会的负责人埃斯特·范德莫斯特接受阿纳多卢通讯社采访时表示，这是该基金会第17次为在以色列袭击中遇难的巴勒斯坦儿童举办纪念活动，也是第5次为遇难记者举办纪念活动。他指出，2023年12月在鹿特丹举办首次纪念活动时，展示了8000双童鞋，而如今遇难儿童人数已达21000人。她说：“我们今天在这里，是因为我们希望巴勒斯坦人民能够生存、长大、享有安全并自由地生活。但由于以色列对巴勒斯坦民族的种族灭绝，这在目前是不可能的。”范德莫斯特强调，这种种族灭绝不仅限于加沙，在约旦河西岸也在持续。她补充道：“当人们每天都遭杀害时，怎么能谈论停火？上周，一个七个月大的婴儿‘萨姆’在约旦河西岸被杀害。他不是第一个孩子；在过去一年里，还有数百名儿童在那里丧生。这种状况必须停止。”她还呼吁荷兰政府采取实际行动，说：“停止这种状况，实施制裁，采取行动。不要给继续屠戮一个民族的以色列特殊地位。我对自己的政府感到愤怒，因为我们不应该与正在毁灭一个民族的以色列政权合作。”基金会负责人指出，活动中除了缅怀巴勒斯坦儿童，也纪念了遇难的记者。她明确表示：“现在遇难记者的人数已超过300人。当你们压制记者的声音时，实际上是想阻止真相传达给公众舆论。但我们将继续传递真相。”