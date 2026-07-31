《华尔街日报》：美国对伊朗新空袭计划面临严重质疑

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《华尔街日报》援引知情人士消息称，美国中央司令部司令布拉德·库珀已制定一项针对伊朗的空袭作战计划，该行动可能持续长达两周。根据该报道，关于是否执行该计划的最终决定权掌握在美国总统唐纳德·特朗普手中，他可以在执行这一大规模行动与进行更有限打击以维持外交途径之间做出选择。该报写道，库珀所提计划的目的是超越有限打击，通过升级军事行动来削弱伊朗的导弹能力。然而，美国国会的批评人士警告称，此类行动可能将华盛顿拖入一场代价高昂的广泛战争——一场看不到明确获胜前景的战争。库珀认为，削弱伊朗的进攻能力也将减少美国对防御系统和弹药的需求。与此同时，《华尔街日报》的消息来源称，美国参谋长联席会议主席丹·凯恩已向白宫警告军事选项的长期后果，并强调了拦截导弹库存耗尽的风险。据他称，这些库存对于保护美国在全球其他地区的基地及华盛顿盟友同样必不可少，不应在一场消耗战中耗尽。该报还报道了本雅明·内塔尼亚胡与美国国防部长皮特·赫格塞斯的会晤，并写道，若特朗普政府决定恢复大规模军事行动，犹太复国主义政权有可能参与这些打击。然而，报道强调，一些官员和专家参考过往打击的经验认为，伊朗通过恢复作战能力、从地下设施转移导弹发射平台、改变作战战术以及广泛使用无人机，已能够持续发动攻击；这一情况使得任何新的空袭行动的有效性都面临质疑。