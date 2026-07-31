伊朗民族是反抗压迫的独一无二典范

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗历1405年5月7日（公元2026年7月29日）周三上午，内阁会议在马苏德·佩泽希齐扬的主持下召开。总统在会议中对内阁成员的恰当行动表示感谢，将提升行政效能和有效产出作为国家治理的首要任务，并明确指出：“我将与所有能够为民众排忧解难的人合作。我们有必要团结一致，弥补不足；因此我将全心全意继续服务。”佩泽希齐扬表示，民众、青年和社会各阶层的未来是优先事项，并指出：“解决民众问题的责任非常重大；因此政策与行动必须朝着解决问题和建设国家的方向推进。在这一过程中，我们不关注派系、党派或性别，将利用一切能力为人民服务；我们的行为基于公正与公平，避免自大，因为大多数分歧都源于私欲。”总统将改善民生视为政府的基本要务之一，并强调：“如果我们不能改善民众的生活水平和生存状况，真主不会宽恕我们。所有的职位、责任和领导职务都应为人民服务和解决社会问题。提升青年教育水平、关注医疗卫生也是必须认真对待的重要议题。”佩泽希齐扬在讲话的另一部分中谈及地区和国家局势，将伊朗民族的抵抗描述为反抗强权与压迫的独一无二典范，并明确指出：“我们与敌人战斗、进行抵抗，是为了不屈服于强权和压迫。”总统还强调了发展部门间和跨部门沟通、加强各机构间协调的必要性，并补充道：“行政机构的组织和部门应举行更多会议以增强凝聚力和协调性，避免无结果的对抗，加快事务处理进程。”佩泽希齐扬在后续讲话中，将阿拉穆特城堡入选联合国教科文组织世界遗产称为国家的一项重大成就，并向该领域所有活动人士和参与者表示衷心感谢，他说：“这是一项通过集体努力实现的伟大事业。”