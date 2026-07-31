古特雷斯：国际社会必须支持叙利亚；以色列的侵略行为不可接受

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在结束对大马士革为期三天的访问时宣布，叙利亚在重建、支持难民和摆脱多年战争影响方面，需要联合国和国际社会的广泛支持。他在提到与叙利亚总统艾哈迈德·沙拉、外交部长阿萨德·希巴尼及其他官员的会晤时，对这些对话给予积极评价，并强调有必要解除部分制裁，向叙利亚政府提供有效的财政援助。古特雷斯还提到国内流离失所者人数减少以及部分人员逐步返回家园，表示希望叙利亚的稳定与重建进程能够持续下去。与此同时，他认为确定过去数年间数千名失踪人员的命运是叙利亚面临的最重要挑战之一，并呼吁国际社会支持援助受害者和幸存者的努力。联合国秘书长在讲话的另一部分中表示，戈兰高地是叙利亚领土的一部分，并批评犹太复国主义政权的行动，称其违反部队脱离接触协议的行为“不可接受”。他要求特拉维夫尊重叙利亚的主权并停止这些侵略行为，并宣布将就此向联合国安理会提交报告。