伊朗在安理会：美国与犹太复国主义政权的行动是对世界和平与安全的严重威胁

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国常驻联合国副代表吴拉姆侯赛因·德尔齐在安理会关于中东局势的会议上表示，尽管宣布了停火，加沙地带仍处于围困之中，犹太复国主义政权的军事攻击和施加的限制阻碍了民众获得人道主义援助。他还指出，在约旦河西岸扩大定居点、频繁侵略黎巴嫩以及侵犯叙利亚主权的行为，都是公然违反国际法的例证。德尔齐强调，任何解决巴勒斯坦危机的持久方案都必须包括永久停火、人道援助畅通无阻、占领军全面撤出以及巴勒斯坦国获得联合国正式会员国资格，并明确指出加沙的重建不应与政治或军事目标挂钩。他还要求犹太复国主义政权及其政治、军事和经济支持者为其大规模违反国际人道主义法的行为承担责任，并将国际刑事法院对犹太复国主义政权总理签发逮捕令视为国际法治的体现。伊朗副代表随后表示，美国代表对伊朗伊斯兰共和国提出的指控毫无根据且具有政治动机，称华盛顿提出此类主张是为了为其对伊朗的军事和非法行动辩护。他还表示，美国通过对伊朗的侵略，违反了《联合国宪章》原则和国际法的基本准则，并以平民和关键基础设施为目标，实施了其所称的构成战争罪的行为。德尔齐最后强调，伊朗伊斯兰共和国的所有行动均是在合法自卫权框架内，符合《联合国宪章》第五十一条，并指出德黑兰将继续捍卫其主权、领土完整和国家利益。他还呼吁安理会和国际社会不要对所谓的“美国和犹太复国主义政权的非法行动”保持沉默；因为这一趋势的持续将严重威胁地区和平与安全、波斯湾安全以及航行自由。