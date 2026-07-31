阿拉格奇向保加利亚发出警告：参与对伊朗军事侵略须承担责任。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇于周四（伊朗历1405年5月8日）在与保加利亚外交部长韦利斯拉娃·彼得罗娃通电话时，向其保加利亚同行阐述了该地区最新局势、美国对伊朗伊斯兰共和国侵略的持续以及美国在西亚地区制造紧张局势的行动。伊朗外长表示：“保加利亚政府同意美国关于在该国‘贝兹梅尔’空军基地部署美军飞机以支持军事行动的请求，在我们看来是应受谴责的、不可接受的，且违背了两国传统的友好关系，保加利亚政府宜紧急重新考虑已作出的决定。”阿拉格奇援引联合国大会第3314号决议关于侵略定义的第二条明确指出：“一国将其领土交由另一国用于对第三国实施侵略行为，属于侵略行为的范畴。”伊朗外长最后提醒道，伊朗伊斯兰共和国在捍卫自身国家利益与安全方面，面对任何侵犯与敌对行为都不会犹豫，并补充道：“任何以任何方式参与对伊朗发动军事攻击的一方，都必须承担其后果的责任。”在此次通话中，保加利亚外长也回顾了两国良好的关系历史，表示保加利亚无意参与战争，并强调支持外交途径和缓和地区紧张局势。保加利亚议会上周已同意自7月24日至10月1日（伊朗历1405年5月2日至7月2日），在该国贝兹梅尔空军基地临时部署最多8架美国KC-135空中加油机及最多250名美军人员，以支持美国在中东的军事行动。