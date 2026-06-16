欧洲再次针对伊朗导弹计划摩拳擦掌/马克龙：伊朗导弹计划应被纳入未来谈判

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，就在伊朗与美国达成谅解仅数小时后，法国总统再次提出伊朗导弹计划的问题，并得寸进尺地要求将伊朗弹道导弹计划也纳入伊美未来的谈判中。尽管伊朗多次声明不会就其导弹计划进行任何谈判，但欧洲官员，包括欧盟委员会主席和法国总统埃马纽埃尔·马克龙，已多次表达他们限制伊朗导弹计划的愿望。马克龙强调了将伊朗导弹计划纳入未来谈判的重要性，并补充说，美伊之间的协议将在七国集团峰会上进行讨论。马克龙在社交平台X上发布的一段视频中表示，目标是评估该协议的影响、支持黎巴嫩、长期重新开放霍尔木兹海峡，当然，还要就伊朗的核计划和弹道导弹达成协议。此次峰会于本周一在法国度假胜地埃维昂莱班开幕，包括美国总统在内的多位世界领导人出席。埃及、卡塔尔和阿联酋将于周三加入埃维昂的讨论。七国集团包括美国、法国、加拿大、德国、意大利、日本和英国。法国总统还在讲话的另一部分强调，伊朗在铀相关活动方面的能力应在国际原子能机构的监督下“受到限制和禁止”。马克龙在提到重新开放霍尔木兹海峡时表示，七国集团国家将尽一切努力确保霍尔木兹海峡的重新开放。他强调，英国、法国、意大利和荷兰已准备好参与霍尔木兹海峡任务，该任务可能在达成协议后两到三天内启动。法国将与英国合作领导这一任务。