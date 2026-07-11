希伯来语媒体：以色列为与伊朗的新一轮对抗做准备

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）援引希伯来语网站“Walla”报道，该网站在一份报告中指出，鉴于近期地区局势发展，以色列已进入戒备状态，为可能爆发的新一轮对伊战争做准备。根据该报告，美国军队在地区的持续存在（至少持续到2027年）是改变军事格局的重要因素。与此同时，伊朗为将“真主党”纳入停火协议而进行的一些外交努力遭遇僵局，导致地区紧张局势升级。Walla补充道，美国总统唐纳德·特朗普宣布，在他看来，与德黑兰达成协议的文件已经关闭，并称谈判是在浪费时间。这一立场加上行动紧张局势的加剧，导致以色列安全机构将其戒备状态描述为从“零”提升到“一百”。占领政权军事官员认为，随着美国战争机器重返反伊行动，德黑兰直接回应的可能性（包括导弹袭击）比以往任何时候都更高。另一方面，安全消息人士向“Walla”网站透露，美国军队不仅没有减少，反而以与先前相同的结构继续驻扎。根据该报告，以色列国防部通过在美国军队与当地供应商之间斡旋后勤协议，为这些部队在以色列长期驻扎至2027年提供了必要的基础。Walla还补充道，最后，黎巴嫩的局势也是关注的焦点。报道证实，伊朗为推动真主党加入停火协议而施加的压力，遭到了以色列和美国的坚决拒绝。