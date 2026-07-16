伊朗战争在美国不受欢迎 / 国会可以找到退出战争的道路

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，美国外交关系委员会智库网站援引伊朗和中东事务高级专家雷·塔基亚的话称，尽管德黑兰与华盛顿之间的谅解备忘录已经破裂，但其仍有恢复的可能。塔基亚表示：备忘录目前可能已经失效，但可以某种形式复活。伊朗和美国都在恢复波斯湾航运方面有共同利益。伊朗从其石油销售中获益，美国在确保全球市场稳定和自身经济方面也有类似利益。

双方目前正陷入意志的较量，但仍愿意接受第三方调解。或许可以找到摆脱冲突的途径，然后备忘录的某些方面会再次被提出。例如，备忘录表明伊朗在收取霍尔木兹海峡通行费方面是认真的。备忘录中有争议的第五条似乎赋予了伊朗这项权利。

这位研究者认为，特朗普政府已经缩减了其目标，政权更迭问题已被搁置。核问题仍然存在，但鉴于波斯湾是伊朗的优先事项，这个问题是可以解决的。雷·塔基亚还表示：现在比以往任何时候都更需要白宫拿出一个计划。伊朗战争在美国公众、民主党和许多媒体中都不受欢迎。特朗普政府在解释其动机和目标方面表现不佳，改变开战理由和夸大其词损害了美国的信誉。

他指出，国会虽然拥有相当大的权力，但在很大程度上放弃了其在战争中的角色，“不应错过这个重要机会”。“国会可以通过举行听证会和仔细审查政府的战略目标，使这场成本已超过收益的战争更加透明。白宫甚至可能为任何结束战争的和解获得某种政治支持。也许通过国会更多的参与，美国可以找到退出这场战争的道路。”