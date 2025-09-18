多哈阿拉伯-伊斯兰峰会闭幕声明：以色列袭击卡塔尔削弱任何实现和平的机会！/ 强调两国方案！

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，伊斯兰和阿拉伯国家领导人会议于本周一在卡塔尔首都多哈举行。

在该会议闭幕声明中，与会的伊斯兰和阿拉伯国家领导人强调完全与卡塔尔团结一致，宣布支持该国为维护安全和回应以色列侵略所采取的措施。

他们还警告说，袭击一个中立地点该地点一直是调解停止加沙战争努力的中心不仅侵犯了卡塔尔的主权，而且是对全球和平建设进程的直接打击。

多哈会议闭幕声明强调，应对以色列的扩张主义计划并捍卫巴勒斯坦人民的权利是实现中东持久和平的必要条件。

多哈会议闭幕声明强烈拒绝任何以任何名义为以色列袭击辩护的企图，并谴责该政权一再威胁可能再次袭击卡塔尔。

与会者警告必须应对以色列在该地区强加新事实的计划以及试图驱逐巴勒斯坦人的努力。

随后，声明谴责了导致加沙发生前所未有人道主义灾难的以色列政策，并对以色列吞并被占领土部分地区的任何决定可能带来的后果发出警告。

阿拉伯和伊斯兰国家领导人呼吁国际社会立即采取行动制止以色列的侵略，并强调必须结束该政权有罪不罚的现象。

与会者呼吁协调努力暂停以色列在联合国的成员资格，并谴责以色列利用伊斯兰恐惧症为其侵犯人权行为辩护。

最后，声明欢迎联合国大会通过关于两国方案的《纽约宣言》，并强调必须遵守巴勒斯坦人民的权利，实现中东公正和平。