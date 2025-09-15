内塔尼亚胡：我们将再次锁定哈马斯领导人

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，犹太复国主义政权总理声称：“在卡塔尔的行动并未失败，因为其目的是传递一个信息，即对恐怖分子而言没有安全的地方。”

“我们轰炸卡塔尔哈马斯领导人的决定是一个独立的以色列决定，我们对此袭击承担全部责任。”

内塔尼亚胡在回答“是否排除对地区独立国家中更多的哈马斯人员发动进一步袭击”的提问时表示：“不排除。”

他还威胁西方国家称：“我们已警告那些试图承认巴勒斯坦国的国家，以色列将对他们的行动作出回应。”