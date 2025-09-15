佩泽希奇扬：穆斯林应努力制止犹太复国主义政权的罪行 / 苏达尼：伊斯兰国家的努力不应仅停留在发表声明上

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，马斯乌德·佩泽希奇扬于2025年9月15日星期一下午，在出席卡塔尔多哈举行的伊斯兰国家和阿拉伯联盟紧急峰会期间，会见了伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼。佩泽希奇扬表示：“我一直很高兴与你们拥有共同信仰、历史和文化的兄弟们会面”，并称：“伊朗伊斯兰共和国准备在各个领域扩大合作、提升关系水平并实现与伊拉克之间的互惠潜力，这有利于两国人民及地区各国人民。”

他提到犹太复国主义政权罪行的持续、加剧和范围扩大，并指出“该政权若无美国及欧洲国家的支持和庇护，绝无胆量犯下此类罪行”。他补充说：“我从竞选期间至今一直声明，我寻求加强我国以及伊斯兰国家间的团结与凝聚力，并在实践中追寻这一目标。我认为实现伊斯兰国家的团结与凝聚力是对抗犹太复国主义政权罪恶行径最有效的途径。”

他强调：“如果所有伊斯兰国家携手合作，犹太复国主义者绝不敢对任何伊斯兰国家犯下此类罪行。”并明确表示：“犹太复国主义政权一方面持续轰炸无防御的加沙人民犯下罪行，另一方面又使儿童、妇女和男子成为饥饿的牺牲品，这绝对是无法容忍的。穆斯林必须团结一致，以实际行动努力制止犹太复国主义政权的这些暴行和野蛮行为。”

总统指出：“犹太复国主义政权在与美国谈判期间袭击伊朗，并在巴勒斯坦伊斯兰抵抗组织领导人们正在审议美国和平提议时轰炸了他们的会议地点”，并表示：“这些行为证明美国及西方关于外交和人权的说法都是谎言。”