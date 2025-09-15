西班牙首相：我们没有核弹，但不会停止阻止以色列袭击的努力

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，西班牙首相佩德罗·桑切斯指出其国家军事能力的限制，宣布马德里无法单独阻止以色列对加沙的袭击，但同时表示不会停止外交努力和对犹太复国主义政权实施新制裁。这些行动导致西班牙与以色列之间的外交紧张局势升级，并致使西班牙大使被从特拉维夫召回。

在最近的讲话中，西班牙首相佩德罗·桑切斯强调其国家军事能力的局限性时说："西班牙没有核弹，没有航空母舰，也没有巨大的石油储备。我们无法单独阻止以色列对加沙的袭击，但这并不意味着放弃努力。"