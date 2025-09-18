多哈：特朗普向我们保证以色列不会再次袭击卡塔尔！！！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，卡塔尔外交部发言人“马吉德·安萨里”本周二就美国国务卿“马克·鲁比奥”今日在多哈与卡塔尔埃米尔“塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼”的会晤表示：卡塔尔埃米尔与美国国务卿讨论了为促成加沙停火而进行的共同外交努力。

安萨里补充说：卡塔尔埃米尔与美国国务卿就以色列背信弃义袭击卡塔尔的后果进行了讨论。

他进一步表示：我们目前的重点是捍卫自身主权、回应这一背信弃义的袭击、确保此类事件不再发生并将肇事者绳之以法。

卡塔尔外交部发言人强调：我们向内塔尼亚胡（犹太复国主义政权总理）传达的信息是，违反国际法的行为绝不会持续。

他在回答“阿拉伯电视台”记者提问时表示：特朗普（美国总统）已向卡塔尔埃米尔保证，以色列永远不会再次袭击卡塔尔。

安萨里在回应关于美国政府在该袭击发生50分钟前已获知消息的报道时表示：我们不关注媒体报道，而是直接与美国进行磋商。

卡塔尔外交部发言人还对阿拉伯和伊斯兰国家声援卡塔尔的立场表示感谢。

关于哈马斯运动与犹太复国主义政权之间的间接谈判，他表示：鉴于内塔尼亚胡坚持袭击调解国并暗杀谈判对手，目前这些谈判似乎并不真实。

安萨里补充说：在当前阶段，除非我们完成关于保障自身主权与安全的讨论，否则绝不会就调解事务进行任何谈判。