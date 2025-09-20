国际特赦组织：必须终止与所有"支持加沙种族灭绝的公司"的商业和投资往来

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，该组织在声明中强调，必须终止与所有"支持加沙种族灭绝的公司"的商业和投资往来，并确保其遵守国际制裁。声明呼吁："我们要求所有国家立即停止向以色列出售任何武器、军事装备和服务。任何国家和公司从巴勒斯坦人民的鲜血和苦难中获利的行为都是不可接受的。"

此声明延续了国际特赦组织近期的立场，该组织曾多次指出，持续向以色列提供军事支持等同于直接参与针对平民的犯罪行为。此次点名15家企业，标志着其试图将问责范围从国家行为体扩展至商业实体。