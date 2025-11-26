塞尔维亚东正教会以最严厉的措辞谴责亵渎《古兰经》行为

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，针对伊斯兰文化与联络组织主席霍贾特伊斯兰穆罕默德·迈赫迪·伊玛尼普尔关于荷兰极端分子亵渎《古兰经》的信函，塞尔维亚东正教主教会圣议会作出了回复。

信中写道：

穆罕默德·迈赫迪·伊玛尼普尔博士阁下

伊斯兰文化与联络组织主席兼伊朗伊斯兰共和国宗教间对话政策制定与协调委员会主席

塞尔维亚东正教主教会圣议会遗憾地收到了您于2025年10月8日发出的编号为 204100/5489 的来信，您在信中表达了关切，并谴责了荷兰恐伊症极端分子公开焚烧《古兰经》的可憎行为。

我们立足于祖先亚伯拉罕的信仰，他受到基督徒、穆斯林和犹太人的共同尊敬，以最严厉的措辞谴责任何针对任何宗教圣物的暴力行为和亵渎行为，并深信若没有相互尊重和责任感，真正的和平与繁荣对于希望共同生活的社群来说是不可能的。

基于这一原则，我们希望强调我们对于尊重宗教和人权与自由，以及培养对话、理解和相互尊重文化的持久承诺。不同宗教的信徒被号召成为和平、宽恕和善行的推动者，而不是人民之间不信任或分裂的制造者。

同时，我们深信，所有社群和机构无论文化及其他差异都有责任推广和维护那些有助于和平共存的价值：每个人的尊严、宗教自由以及培养促进尊重多样性的教育。

我们祈祷理解、正义和相互关怀能够战胜一切可能使我们疏远和分离的事物，并坚信在对话与合作领域的共同努力，是实现国家与宗教社群间持久和平的最佳途径。

此致

敬礼

圣主教会议会成员

传教事务负责人，兹沃尔尼克-图兹拉都主教福蒂耶